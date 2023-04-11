Итальянский журналист: Кокорин — худший футболист Серии А

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин — самый низкий по уровню игрок «Фиорентины» и Серии А, худший. Не случайно его взяли в аренду в чемпионат Кипра после того, как нападающий провалился во Флоренции. Думаю, с ним разорвут контракт», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

По информации «РБ Спорт», руководство «фиалок» хочет продать или отдать в аренду Кокорина.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, за который он провёл 24 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона.