Рязанцев считает, что Бердыев мог бы выстроить систему в «Сочи»

Нападающий «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Тот срок, что Бердыев провёл в «Сочи», слишком маленький для того, чтобы выстроить свою игру. Тем более у команды есть время: она не борется за призовые места и не вылетает. Не знаю, о чём они договорились, но что-то пошло не так. За эту часть чемпионата Бердыев мог бы выстроить систему», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее Колосков выразил сожаление в связи с увольнением Бердыева из «Сочи».