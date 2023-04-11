Алдонин: назначение Талалаева — шаг навстречу первому дивизиону

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

«Скорее всего, назначение Андрея Талалаева — это уже шаг навстречу первому дивизиону. Конечно, попытка сохранения прописки в РПЛ крайне приветствуется. Как мы видим, руководство «Химок» хочет изменить ситуацию в таблице на протяжении всего сезона. Откровенно говоря, клуб ситуацию запустил и сохранить место в РПЛ будет архисложно. Спартак Гогниев пытался играть с «Химками» в более смелый футбол, но, как оказалось, он не принёс результата. Поэтому руководство «Химок» в данной ситуации не то чтобы смирилось, но пригласило специалиста, который уже работал в клубе и может что-то да показать», — заявил Алдонин в интервью RT.

Ранее Алдонин прокомментировал возможное участие сборной России на турнире в Азии.