Алдонин: назначение Талалаева — шаг навстречу первому дивизиону

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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».
Алдонин: назначение Талалаева — шаг навстречу первому дивизиону
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Скорее всего, назначение Андрея Талалаева — это уже шаг навстречу первому дивизиону. Конечно, попытка сохранения прописки в РПЛ крайне приветствуется. Как мы видим, руководство «Химок» хочет изменить ситуацию в таблице на протяжении всего сезона. Откровенно говоря, клуб ситуацию запустил и сохранить место в РПЛ будет архисложно. Спартак Гогниев пытался играть с «Химками» в более смелый футбол, но, как оказалось, он не принёс результата. Поэтому руководство «Химок» в данной ситуации не то чтобы смирилось, но пригласило специалиста, который уже работал в клубе и может что-то да показать», — заявил Алдонин в интервью RT.

Ранее Алдонин прокомментировал возможное участие сборной России на турнире в Азии.

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