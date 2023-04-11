Алдонин назвал участие сборной России на турнире в Азии международным опытом для молодёжи

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможное участие сборной России на международном турнире в Центральной Азии.

«Участие в этом турнире можно расценивать как угодно. Но самое главное, что это прежде всего международный опыт. Это необходимо для молодых игроков, которые ещё не играли на взрослом международном уровне. На мой взгляд, это скорее шаг не к членству в Азиатской конфедерации, а к международному опыту», — сказал Алдонин в интервью RT.

Ранее Алдонин назвал лицензирование крымских клубов логичным.