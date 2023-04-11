Алдонин назвал участие сборной России на турнире в Азии международным опытом для молодёжи

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможное участие сборной России на международном турнире в Центральной Азии.
Алдонин назвал участие сборной России на турнире в Азии международным опытом для молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Foster

«Участие в этом турнире можно расценивать как угодно. Но самое главное, что это прежде всего международный опыт. Это необходимо для молодых игроков, которые ещё не играли на взрослом международном уровне. На мой взгляд, это скорее шаг не к членству в Азиатской конфедерации, а к международному опыту», — сказал Алдонин в интервью RT.

Ранее Алдонин назвал лицензирование крымских клубов логичным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить