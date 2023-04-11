Алдонин назвал лицензирование крымских клубов логичным

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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможное лицензирование футбольных клубов из Крыма.
Алдонин назвал лицензирование крымских клубов логичным
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«То, что крымские клубы могут допустить до этапа лицензирования, — это вполне логичные шаги, особенно в сложившейся ситуации, когда нашу сборную и наши футбольные клубы отстранили от международных соревнований. Понятное дело, что в случае последующего включения клубов из Крыма ФИФА и УЕФА могут ужесточить санкции по отношению к РФС. Но, если футбольный союз пойдёт на такой шаг, значит, он просчитал все возможные варианты и принял верное решение. На мой взгляд, исключение из международных ассоциаций нам не грозит», — сказал Алдонин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что делегация РФС решила допустить до лицензирования четыре клуба из Крыма.

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