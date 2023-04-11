Карпов: делегация РФС решила допустить до лицензирования четыре клуба из Крыма

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Делегация Российского футбольного союза (РФС) решила допустить до лицензирования четыре клуба из Крыма.
Карпов: делегация РФС решила допустить до лицензирования четыре клуба из Крыма
  • РИА Новости

«Севастополь», ялтинский «Рубин», «Океан» и «Таврия» могут быть допущены до лицензирования, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Отмечается, что определение клубов в лигу зависит от реформы Второго дивизиона. Также клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов. 

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый рассказал, что мешает крымским клубам вступить в РФС.

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