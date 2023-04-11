Карпов: делегация РФС решила допустить до лицензирования четыре клуба из Крыма

Делегация Российского футбольного союза (РФС) решила допустить до лицензирования четыре клуба из Крыма.

«Севастополь», ялтинский «Рубин», «Океан» и «Таврия» могут быть допущены до лицензирования, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.



Отмечается, что определение клубов в лигу зависит от реформы Второго дивизиона. Также клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый рассказал, что мешает крымским клубам вступить в РФС.