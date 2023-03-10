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Гендиректор ФК «Севастополь» назвал главное препятствие на пути вступления крымских клубов в РФС

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Генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый рассказал, что мешает крымским клубам вступить в Российский футбольный союз (РФС).
Гендиректор ФК «Севастополь» назвал главное препятствие на пути вступления крымских клубов в РФС
  • РИА Новости

«Есть ещё одно серьёзное препятствие. Чтобы клубы имели возможность выступать в российских турнирах, коллективными членами РФС должны стать либо КФС, либо клубы, например «Таврия» и «Севастополь». Это необходимо по уставу РФС. И это один из сложнейших моментов. Я знаю, что документы ушли в ФНЛ и продолжается работа. Но время улетает очень быстро. Хотелось бы больше конкретики. Требуется взаимодействие лицензионного комитета ФНЛ непосредственно с клубами, а не КФС. Мы общались, но юридических контактов не было. Я жду конкретных решений от РФС. Пока никаких вердиктов исполком не вынес, а без этого не будет ничего. Только после этого мы сможем пройти лицензирование», — заявил Чалый RT.

Ранее Чалый высказался о выступлении крымских клубов в чемпионате России по футболу.

 

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