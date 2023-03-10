Гендиректор ФК «Севастополь» — о вступлении крымских клубов в ФНЛ: говорить о каких-то сроках невозможно

Генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый высказался о выступлении крымских клубов в чемпионате России по футболу.

«Пока речь идёт о подаче документов Крымским футбольным союзом. Нужно понимать, что все бумаги клубов лежат именно там. Соответственно, они и отправили их, чтобы мы могли попасть в систему российских футбольных лиг. Как руководитель, я жду, когда нас примут и начнётся более конкретное движение. Гадать о каких-то сроках, к сожалению, пока невозможно. С точки зрения инфраструктуры у «Севастополя» проблем нет. Финансово губернатор Михаил Развожаев нас поддерживает. Есть надежда, что в следующем сезоне заявимся в Первую или Вторую лигу, но определённости, увы, нет», — заявил Чалый в интервью RT.

Ранее глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).