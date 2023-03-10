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Крымские клубы готовы к процессу лицензирования в ФНЛ

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Глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Крымские клубы готовы к процессу лицензирования в ФНЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«У нас всё готово. Мы передали все документы для прохождения лицензирования в ФНЛ, они рассмотрены. Так что всё идёт своим чередом», — приводит слова Бородкина РИА Новости.

По его словам, уровень крымских клубы готовы участвовать в Первой лиге.

«Чемпионат Крыма проходит на высоком уровне. Поэтому, я думаю, у нас все готово к участию даже не во Второй лиге, а в Первой. Уровень крымского футбола этому соответствует», — подытожил он.

Напомним, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что видит перспективы участия крымских клубов в Российской премьер-лиге.

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