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Глава Крыма видит перспективы участия крымских клубов в РПЛ

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Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил перспективы участия местных клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глава Крыма видит перспективы участия крымских клубов в РПЛ
  • РИА Новости

«Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдём общий язык со всеми без исключения. На мой взгляд, уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

По его словам, Крымский футбольный союз финансируется достаточно большим количеством спонсоров.

«Крымскому футболу ничего не угрожает, а уровень соревнований с каждым годом, не сомневаюсь, будет повышаться. Не сомневаемся, что в конце и на международные турниры выйдем», — сказал он.

Напомним, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что крымские клубы примут участие в конференции Российского футбольного союза по безопасности.

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