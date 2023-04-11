Алдонин: включение клубов из Крыма поможет воспитывать и растить молодых футболистов

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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин назвал плюсы допуска крымских клубов к официальным соревнованиям.
Алдонин: включение клубов из Крыма поможет воспитывать и растить молодых футболистов
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  • © Henry Lederer

«Включение футбольных клубов из Крыма поможет воспитывать и растить молодых футболистов. Это регион с тёплым климатом, где есть все условия для открытия новых футбольных школ, спортивных баз, тренировочных лагерей, которые помогут развивать российский футбол. И, конечно же, повышать уровень футбола в самом Крыму. Возможно, через пару лет несколько клубов из Крыма смогут составить конкуренцию нашим лидерам в РПЛ», — заявил Алдонин в интервью RT.

Ранее Алдонин назвал лицензирование крымских клубов логичным.

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