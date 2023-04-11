Рюдигер: играть с Бензема, Модричем и Кроосом — огромная честь

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о своих партнёрах по команде.

«Я борюсь изо всех сил. Конечно, я что-то говорю, но лидер — это не тот, кто больше говорит. Посмотрите на Бензема — он не из тех, кто болтает больше всех. Модрич — нет. Кроос — тоже нет. Играть с ними — огромная честь для меня», — цитирует Рюдигера Marca.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал Мадрид» встретится с «Челси». Первая игра пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии.