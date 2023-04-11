Губерниев объяснил, почему сократилось количество занимающихся фигурным катанием
- РИА Новости
«Футбол самый популярный вид спорта. Фигуристов стало меньше потому, что, во‑первых, не везде дворцы есть, во‑вторых, у детей, которые начинают заниматься спортом, должны быть ориентиры, выступающие на мировых соревнованиях», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
По данным Минспорта, в 2022 году число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тыс. человек по сравнению с 2021‑м.
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