Губерниев объяснил, почему сократилось количество занимающихся фигурным катанием

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу того, почему сократилось количество занимающихся фигурным катанием.
Губерниев объяснил, почему сократилось количество занимающихся фигурным катанием
  • РИА Новости

«Футбол самый популярный вид спорта. Фигуристов стало меньше потому, что, во‑первых, не везде дворцы есть, во‑вторых, у детей, которые начинают заниматься спортом, должны быть ориентиры, выступающие на мировых соревнованиях», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По данным Минспорта, в 2022 году число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тыс. человек по сравнению с 2021‑м. 

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