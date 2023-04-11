Губерниев объяснил, почему сократилось количество занимающихся фигурным катанием

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу того, почему сократилось количество занимающихся фигурным катанием.

«Футбол самый популярный вид спорта. Фигуристов стало меньше потому, что, во‑первых, не везде дворцы есть, во‑вторых, у детей, которые начинают заниматься спортом, должны быть ориентиры, выступающие на мировых соревнованиях», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По данным Минспорта, в 2022 году число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тыс. человек по сравнению с 2021‑м.

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