Семак ответил на вопрос, готов ли он тренировать сборную России
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«Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — цитирует Семака «РБ Спорт».
Напомним, что национальной командой руководит Валерий Карпин. Он совмещает должности, работая также в «Ростове».
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла четыре чемпионства подряд.
Ранее бывший президент «Зенита» высказался о том, что Артём Дзюба не пожал руку Семаку.