Семак ответил на вопрос, готов ли он тренировать сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, готов ли он возглавить сборную России по футболу.

«Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Напомним, что национальной командой руководит Валерий Карпин. Он совмещает должности, работая также в «Ростове».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла четыре чемпионства подряд.

Ранее бывший президент «Зенита» высказался о том, что Артём Дзюба не пожал руку Семаку.