Гендиректор «Сочи»: перед Хохловым поставлена только одна задача — побеждать

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о поставленных задачах исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Побеждать. Надо понимать, что мы сейчас должны начать выигрывать. Для чего тренер нужен? Чтобы одерживать победы и двигаться по турнирной таблице вверх... Для каждого клуба важно одерживать победы», — цитирует Рубашко «Евро‑Футбол.Ру».

Специалист Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также специалист был наставником в «Ростове», «Рубине» и иранском «Тракторе».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что Бердыев покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.