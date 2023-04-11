ХК «Сибирь» объявил об уходе Мартемьянова с должности главного тренера команды

«Сибирь» объявила об уходе специалиста Андрея Мартемьянова с поста главного тренера хоккейного клуба.

«Сибирь» приняла решение о завершении сотрудничества с Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист проработал с «Сибирью» два сезона, в каждом из которых «снеговики» занимали шестое место в таблице Восточной конференции по итогам матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сезоне-2022/23 новосибирская команда заработала 83 очка за 68 игр.

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал уход со своего поста.