ХК «Сибирь» объявил об уходе Мартемьянова с должности главного тренера команды

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«Сибирь» объявила об уходе специалиста Андрея Мартемьянова с поста главного тренера хоккейного клуба.
ХК «Сибирь» объявил об уходе Мартемьянова с должности главного тренера команды
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Сибирь» приняла решение о завершении сотрудничества с Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля, сообщает пресс-служба клуба. 

Специалист проработал с «Сибирью» два сезона, в каждом из которых «снеговики» занимали шестое место в таблице Восточной конференции по итогам матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

В сезоне-2022/23 новосибирская команда заработала 83 очка за 68 игр.

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал уход со своего поста.

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