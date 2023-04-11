Кравец: Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину

Украинский нападающий Артём Кравец рассказал о своём отношении к ассистенту главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку и экс-игроку петербургского клуба Ярославу Ракицкому.

«Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину. Ракицкий? Уход из «Зенита» — это лучший его публичный поступок. А то, что он уехал в Россию во время происходящего, — не очень хороший. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это», — цитирует Кравеца YouTube-канал Вацко Live.

30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола лишила специалиста лицензии Pro и всех национальных титулов страны. Тимощук признан заслуженным мастером спорта России.

33-летний Ракицкий выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год. Всего в составе петербургского клуба он провёл 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

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