Кравец: Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину

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Украинский нападающий Артём Кравец рассказал о своём отношении к ассистенту главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку и экс-игроку петербургского клуба Ярославу Ракицкому.
Кравец: Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину. Ракицкий? Уход из «Зенита» — это лучший его публичный поступок. А то, что он уехал в Россию во время происходящего, — не очень хороший. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это», — цитирует Кравеца YouTube-канал Вацко Live.

30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола лишила специалиста лицензии Pro и всех национальных титулов страны. Тимощук признан заслуженным мастером спорта России.

33-летний Ракицкий выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год. Всего в составе петербургского клуба он провёл 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил уровень российских и украинских футболистов.

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