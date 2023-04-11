Малафеев: не стоит винить Дзюбу, с возрастом ухудшается зрение

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургского клуба Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не стоит винить Дзюбу. С возрастом у всех, даже у игроков, ухудшается зрение», – написал экс-вратарь в социальных сетях.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоялась 9 апреля на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но тот не подошёл к нему и ушёл в сторону подтрибунного помещения. Позднее нападающий заявил, что не видел тренера.

Ранее бывший наставник санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что Дзюба не пожал руку Семаку из-за эмоций после поражения «Локомотива».