Малафеев: не стоит винить Дзюбу, с возрастом ухудшается зрение

Короткая ссылка
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургского клуба Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малафеев: не стоит винить Дзюбу, с возрастом ухудшается зрение
  • РИА Новости

«Не стоит винить Дзюбу. С возрастом у всех, даже у игроков, ухудшается зрение», – написал экс-вратарь в социальных сетях.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоялась 9 апреля на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но тот не подошёл к нему и ушёл в сторону подтрибунного помещения. Позднее нападающий заявил, что не видел тренера.

Ранее бывший наставник санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что Дзюба не пожал руку Семаку из-за эмоций после поражения «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить