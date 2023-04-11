Медведев опустился на пятую позицию в рейтинге АТР

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Российский теннисист Даниил Медведев опустился с четвёртой на пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев опустился на пятую позицию в рейтинге АТР
  • AP

Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Первое место по-прежнему занимает серб Новак Джокович. 

Норвежский теннисист Каспер Рууд 9 апреля стал победителем турнира в Эшториле (Португалия) и сместил Медведева с четвёртой строчки.

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов занимают шестое и 12-е место соответственно.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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