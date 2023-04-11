Медведев опустился на пятую позицию в рейтинге АТР
- AP
Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте ATP.
Первое место по-прежнему занимает серб Новак Джокович.
Норвежский теннисист Каспер Рууд 9 апреля стал победителем турнира в Эшториле (Португалия) и сместил Медведева с четвёртой строчки.
Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов занимают шестое и 12-е место соответственно.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).