Черчесов — о Дзюбе: такие фигуры нужны российскому футболу
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артём — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1. Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с санкт-петербургской командой.
34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Ранее Дзюба объяснил своё решение отказаться от общения с журналистами.