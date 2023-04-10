Черчесов — о Дзюбе: такие фигуры нужны российскому футболу

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Черчесов — о Дзюбе: такие фигуры нужны российскому футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артём — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1. Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с санкт-петербургской командой.

34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. 

Ранее Дзюба объяснил своё решение отказаться от общения с журналистами.

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