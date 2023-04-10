Черчесов — о Дзюбе: такие фигуры нужны российскому футболу

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артём — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1. Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с санкт-петербургской командой.

34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее Дзюба объяснил своё решение отказаться от общения с журналистами.