Дзюба объяснил своё решение отказаться от общения с журналистами

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил своё решение не общаться с представителями СМИ.

«Решил высказаться в социальных сетях, потому что не хочется общаться с журналистами. Устал от всего этого: выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мёртвый», — заявил Дзюба в соцсетях.

34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

Ранее Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».

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