Дзюба объяснил своё решение отказаться от общения с журналистами
«Решил высказаться в социальных сетях, потому что не хочется общаться с журналистами. Устал от всего этого: выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мёртвый», — заявил Дзюба в соцсетях.
34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».