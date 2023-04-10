Черчесов рассказал, что недавно отказался от работы в Азии

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно получил предложение о работе в Азии.

«Относительно недавно серьёзные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьёз задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша». Ну а кто знает, что будет в будущем?» — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

59-летний россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года, заключив соглашение по схеме «1,5 + 1». За это время венгерский клуб сделал золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышел в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

10 апреля «Ференцварош» активировал опцию продления контракта с Черчесовым ещё на один год.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к Черчесову и Марко Николичу.