Черчесов рассказал, что недавно отказался от работы в Азии

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно получил предложение о работе в Азии.
Черчесов рассказал, что недавно отказался от работы в Азии
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  • © Laszlo Szirtesi

«Относительно недавно серьёзные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьёз задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша». Ну а кто знает, что будет в будущем?» — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс»

59-летний россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года, заключив соглашение по схеме «1,5 + 1». За это время венгерский клуб сделал золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышел в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

10 апреля «Ференцварош» активировал опцию продления контракта с Черчесовым ещё на один год.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к Черчесову и Марко Николичу.

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