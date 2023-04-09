В «Динамо» опровергли информацию об интересе клуба к Черчесову и Николичу
- РИА Новости
«Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация», — приводит слова Пивоварова Sport24.
Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и выиграла кубок страны. Контракт 59-летнего россиянина с «Ференцварошем» рассчитан до 2024 года.
Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством клуб завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.
Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе «Динамо» к Черчесову.