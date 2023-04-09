В «Динамо» опровергли информацию об интересе клуба к Черчесову и Николичу

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову и Марко Николичу.
В «Динамо» опровергли информацию об интересе клуба к Черчесову и Николичу
  • РИА Новости

«Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и выиграла кубок страны. Контракт 59-летнего россиянина с «Ференцварошем» рассчитан до 2024 года.

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством клуб завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе «Динамо» к Черчесову.

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