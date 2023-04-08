В «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе «Динамо» к Черчесову
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«Информация о том, что Черчесов может покинуть наш клуб и стать главным тренером «Динамо», — очередные слухи. Станислав предан работе в «Ференцвароше», и у него действующий контракт», — сообщили в пресс-службе венгерского клуба Sport24.
Контракт 59-летнего россиянина с «Ференцварошем» рассчитан до 2024 года.
Ранее Черчесов заявил, что в следующем сезоне хочет выйти с «Ференцварошем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.