В «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе «Динамо» к Черчесову

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В венгерском «Ференцвароше» прокомментировали информацию об интересе к главному тренеру команды Станиславу Черчесову со стороны московского «Динамо».
В «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе «Динамо» к Черчесову
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Информация о том, что Черчесов может покинуть наш клуб и стать главным тренером «Динамо», — очередные слухи. Станислав предан работе в «Ференцвароше», и у него действующий контракт», — сообщили в пресс-службе венгерского клуба Sport24.

Контракт 59-летнего россиянина с «Ференцварошем» рассчитан до 2024 года.

Ранее Черчесов заявил, что в следующем сезоне хочет выйти с «Ференцварошем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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