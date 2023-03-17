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Черчесов заявил, что в следующем сезоне хочет выйти с «Ференцварошем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что в следующем сезоне намерен выйти с командой в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Черчесов заявил, что в следующем сезоне хочет выйти с «Ференцварошем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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«Мы должны гордиться тем путём, который прошли с командой. Это был очень долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо, наши болельщики показали, что они лучшие в Европе. В следующем сезоне моя цель — попасть в 1/8 Лиги чемпионов», — приводит слова Черчесова Nemzeti Sport.

Также он назвал причины поражения команды в матче с «Байером» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы (0:2).

«У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Нам не хватило шести игроков, что повлияло, но мы можем порадоваться, что молодые также смогли появиться на поле. Я сказал этим ребятам не забывать человека, который выпустил их на поле. Мы должны извлечь уроки из этих матчей, проанализировать их и двигаться дальше», — сказал тренер.

Первая встреча также закончилась победой «Байера» (2:0). Таким образом, «Ференцварош» вылетел с турнира.

Ранее сообщалось, что стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы УЕФА.

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