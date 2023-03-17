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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы УЕФА

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Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования по выбору лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Pierse - UEFA

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В список претендентов попали Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Антонио Адан («Спортинг»), Жан Тьерри Лазар («Юнион») и Оркун Кёкчю («Фейеноорд»).

В стадию 1/4 финала ЛЕ прошли «Рома», «Байер», «Юнион», «Спортинг», «Севилья», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд».

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.

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