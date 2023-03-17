Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы УЕФА
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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В список претендентов попали Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Антонио Адан («Спортинг»), Жан Тьерри Лазар («Юнион») и Оркун Кёкчю («Фейеноорд»).
В стадию 1/4 финала ЛЕ прошли «Рома», «Байер», «Юнион», «Спортинг», «Севилья», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд».
Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.