Непомнящий: если тебе удобно думать в комнате, то нужно давать возможность отойти от доски

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему во время матча с китайцем Дин Лижэнем за мировую шахматную корону редко подходит к шахматной доске.
Непомнящий: если тебе удобно думать в комнате, то нужно давать возможность отойти от доски
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Wienold

«Сейчас ситуация и правда напоминает ковидные времена, словно мы играем заочно. Если тебе удобно думать в комнате, то нужно предоставлять такую возможность. Не думаю, что должны быть какие-то ограничения по этому поводу», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сдался после 29 ходов. Счёт в противостоянии — 1,5-0,5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 12 апреля, Непомнящий сыграет белыми.

Ранее Непомнящий прокомментировал победу над Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить