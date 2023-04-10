Непомнящий: если тебе удобно думать в комнате, то нужно давать возможность отойти от доски

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему во время матча с китайцем Дин Лижэнем за мировую шахматную корону редко подходит к шахматной доске.

«Сейчас ситуация и правда напоминает ковидные времена, словно мы играем заочно. Если тебе удобно думать в комнате, то нужно предоставлять такую возможность. Не думаю, что должны быть какие-то ограничения по этому поводу», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сдался после 29 ходов. Счёт в противостоянии — 1,5-0,5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 12 апреля, Непомнящий сыграет белыми.

Ранее Непомнящий прокомментировал победу над Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.