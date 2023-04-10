«Ференцварош» активировал опцию продления контракта с Черчесовым

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что венгерский клуб продлил с ним контракт.

«Клуб активировал опцию продления контракта ещё на один год — до лета 2024 года. Сейчас надо сделать всё, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

59-летний россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года, заключив соглашение по схеме «1,5 + 1». За это время венгерский клуб сделал золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышел в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

Ранее в «Динамо» опровергли информацию об интересе к Черчесову.