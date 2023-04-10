Министр спорта Татарстана: возвращение Бердыева в «Рубин» стало бы красивой историей

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал информацию о возможном возвращении тренера Курбана Бердыева в казанский «Рубин».
Министр спорта Татарстана: возвращение Бердыева в «Рубин» стало бы красивой историей
  • globallookpress.com

«Я читал новости, что Курбан Бекиевич покинул «Сочи». Возвращение Бердыева в «Рубин» стало бы красивой историей. Но у меня такой информации, к сожалению, нет», — приводит слова Леонова РИА Новости.

10 апреля в «Сочи» объявили об отставке 70-летнего специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера черноморского клуба был назначен Дмитрий Хохлов.

Ранее сообщалось, что Бердыев может вернуться в казанский «Рубин».

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