Министр спорта Татарстана: возвращение Бердыева в «Рубин» стало бы красивой историей

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал информацию о возможном возвращении тренера Курбана Бердыева в казанский «Рубин».

«Я читал новости, что Курбан Бекиевич покинул «Сочи». Возвращение Бердыева в «Рубин» стало бы красивой историей. Но у меня такой информации, к сожалению, нет», — приводит слова Леонова РИА Новости.

10 апреля в «Сочи» объявили об отставке 70-летнего специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера черноморского клуба был назначен Дмитрий Хохлов.

Ранее сообщалось, что Бердыев может вернуться в казанский «Рубин».