Сборные России и Ирака в сентябре могут провести ответный товарищеский матч
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«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча. Местом проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча 7 сентября — день фейр-плей ФИФА», — цитирует Имада Sport24.
После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Ранее Андрей Аршавин заявил, что только официальные матчи помогут определить уровень футбола в России.