Сборные России и Ирака в сентябре могут провести ответный товарищеский матч

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал возможность ответного матча с национальной команды России.

«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча. Местом проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча 7 сентября — день фейр-плей ФИФА», — цитирует Имада Sport24.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что только официальные матчи помогут определить уровень футбола в России.