Отца гимнастки Кудрявцевой забрали с инфарктом с матча хоккейного «Витязя»

Серебряная призёрка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала, почему её отец никогда не ездил с ней на соревнования.

«Когда я выступала, он всегда находился вне зоны доступа. Зная, как отец болеет за Диму... Третьего сентября муж проводил игру, папу из дворца забрали с инфарктом. Вот насколько переживает», — сказала гимнастка в программе Аллы Шишкиной «Без воды».

Кудрявцева — жена хоккеиста «Витязя» Дмитрия Кугрышева. У пары есть две дочери.

Напомним, что спортсменка является серебряной призёркой Олимпиады, а также 13-кратной чемпионкой мира.

Ранее Сергей Полунин оценил уровень мастерства гимнастки Яны Кудрявцевой.