Отца гимнастки Кудрявцевой забрали с инфарктом с матча хоккейного «Витязя»
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«Когда я выступала, он всегда находился вне зоны доступа. Зная, как отец болеет за Диму... Третьего сентября муж проводил игру, папу из дворца забрали с инфарктом. Вот насколько переживает», — сказала гимнастка в программе Аллы Шишкиной «Без воды».
Кудрявцева — жена хоккеиста «Витязя» Дмитрия Кугрышева. У пары есть две дочери.
Напомним, что спортсменка является серебряной призёркой Олимпиады, а также 13-кратной чемпионкой мира.
Ранее Сергей Полунин оценил уровень мастерства гимнастки Яны Кудрявцевой.