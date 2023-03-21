Полунин: гимнастка Кудрявцева способна делать с собственным телом то, что не сделает ни один артист балета

Артист балета Сергей Полунин оценил уровень мастерства олимпийской вице-чемпионки гимнастки Яны Кудрявцевой.

«Очень много информации заложено в самих людях. Та же Лена со своим знанием спорта вносит поддержки из фигурного катания, которых в балете не существует в принципе. Взаимодействует в этих поддержках с Азазелло — Алексеем Любимовым из театра Станиславского. Он как-то признался, что даже не подозревал, что может воплотить подобное на сцене, какие-то провороты через шею и так далее.

У нас вообще очень много разных дисциплин. Есть цирковой танец-полёт Борова и Наташи. Есть Гелла, олимпийская вице-чемпионка Яна Кудрявцева, которая способна делать с собственным телом то, что не сделает ни один профессиональный балетный танцовщик. С удлинёнными руками, со странными движениями. То есть для меня персонаж через эти движения становится понятен сразу. Есть кот, которого исполняет известный танцор Вахтанг Хурцилава. Его Бегемот — это бесконечный брейк-данс с ломаными локтями, ломаной спиной. Для меня вообще непостижимо, каким образом человеческое тело так может двигаться. Все эти персонажи существуют как бы на разных уровнях и одновременно с этим составляют общую картину», — заявил Полунин в интервью RT.

Ранее Полунин высказался об уровне мастерства олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.