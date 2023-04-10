Булыкин — о работе Галактионова в «Локомотиве»: мне нравится футбол, который он ставит

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мне нравится футбол, который Михаил Галактионов ставит в «Локомотиве». Команда играет в высокий прессинг и атаку. Но больше всего мне понравилось то, что во втором тайме команда играла без легионеров. Конечно, есть куда стремиться. Нужно ещё прибавить в середине поля, в быстроте передач. А так «Локомотив» в оставшихся матчах окончательно наиграет свои рабочие схемы, и в следующем сезоне они будут грозной силой и смогут побороться за призовые места. Команда собирается хорошая, молодёжь станет более опытной и сможет играть на таком высоком уровне», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

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