Гаджиев: Нобоа мог бы стать помощником главного тренера в «Сочи»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Думаю, что в скором времени мы сможем увидеть Кристиана Нобоа в тренерском штабе, возможно, даже у Курбана Бекиевича. Ведь именно он привёз его в Россию, когда о нём никто ещё не знал. Он вырос в его «Рубине» как футболист и именно оттуда попал в свою национальную сборную. Курбан ему доверял и не раз высказывался, что Нобоа — футболист с большим будущим. Я бы его охарактеризовал как разумного и выдержанного человека. Он вполне мог бы стать помощником главного тренера, поучиться помогать в командной работе, тренировки проводить, выступать в качестве советника. С этим он справится. Тренерские качества в нём пока трудно разглядеть, они сейчас для нас невидимы, но то, что Кристиан готов стать помощником, я заметил. Всё-таки управлять коллективом — это совершенно иная работа: нужно быть мотиватором, нужно уметь общаться с руководством клуба, занимать твёрдую позицию. Для этого нужен опыт, который можно приобрести начиная с должности помощника. Нужен опыт, а все необходимые качества у него есть», — сказал RT тренер.

Ранее Гаджиев оценил игру «Сочи» под руководством Бердыева.