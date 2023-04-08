Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов уладил конфликт с журналистом, которого назвал клоуном.

Смолов встретился с журналистом и пожал ему руку, приняв извинения, после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», сообщает РИА Новости.

Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.

Встреча между столичным клубом и «Акроном» проходила 4 апреля в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».