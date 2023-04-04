Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.
Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России
  • globallookpress.com
  • © Marius Becker/dpa

«Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?» — цитирует Смолова «Чемпионат».

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Команда из Тольятти узнает своего соперника после жеребьёвки.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении московской команды от «Акрона» в матче «Пути регионов».

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