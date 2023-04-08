Гендиректор «Спартака» Мележиков оценил результат матча с «Динамо»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ничейном результате в матче с «Динамо» в 22-м туре чемпионата России.

«Результат? Ну, мы же не выиграли, значит, оцениваю плохо. Восстановление Джикии и Промеса ожидается к 20 числу. Но жизнь покажет, не могу предвидеть. Насчёт Умярова трудно сказать», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче со «Спартаком».