Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче со «Спартаком».
Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Задержка в том эпизоде имела место — это факт. VAR всё показала. И защитнику следует помнить, что, когда ты упускаешь игрока в штрафной и обхватываешь игрока сзади, это может привести к пенальти. Что и произошло», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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