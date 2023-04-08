Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала
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«Задержка в том эпизоде имела место — это факт. VAR всё показала. И защитнику следует помнить, что, когда ты упускаешь игрока в штрафной и обхватываешь игрока сзади, это может привести к пенальти. Что и произошло», — заявил Кобелев RT.
Ранее Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).