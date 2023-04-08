Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче со «Спартаком».

«Задержка в том эпизоде имела место — это факт. VAR всё показала. И защитнику следует помнить, что, когда ты упускаешь игрока в штрафной и обхватываешь игрока сзади, это может привести к пенальти. Что и произошло», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).