Кобелев: тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Александр Соболев провёл отличный матч, был очень опасен сегодня, забил два мяча. Было видно, что он эмоционально заряжен и жаждет забивать. Он достаточно серьёзный актив атаки «Спартака». Так же как и Кейта Бальде, который длительное время не играл, но постепенно возвращается на высокий уровень, он может стать проблемой для других команд. Он квалифицированный футболист. Когда вернётся Квинси, то тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Динамо».