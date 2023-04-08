Кобелев: тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander
«Александр Соболев провёл отличный матч, был очень опасен сегодня, забил два мяча. Было видно, что он эмоционально заряжен и жаждет забивать. Он достаточно серьёзный актив атаки «Спартака». Так же как и Кейта Бальде, который длительное время не играл, но постепенно возвращается на высокий уровень, он может стать проблемой для других команд. Он квалифицированный футболист. Когда вернётся Квинси, то тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ», — заявил Кобелев RT.
Ранее Кобелев высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Динамо».