Кобелев — о матче «Спартак» — «Динамо»: игра получилась эмоциональной

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и бело-голубых.

«Игра получилась эмоциональной, яростной, футболисты играли от души, от сердца. Хотелось бы, конечно, больше осмысленных действий, но получилось то, что получилось. Причина такой результативности в том, что у «Динамо» и «Спартака» линия атаки выглядит намного сильнее, чем линия обороны. Это и показал матч. С одной и с другой стороны были серьёзные ошибки в обороне, отсюда и счёт — 3:3, на мой взгляд, он мог быть и больше», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказался о поражении московской команды от тольяттинского «Акрона» в матче «Пути регионов» Кубка России.