Агент Дивеева: не могу сказать, когда он будет готов на все 100%

Агент Олег Ерёмин рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«По деталям восстановления нужно разговаривать с медицинским штабом ЦСКА, они больше в курсе. Игорь уже вышел на замену в Кубке, так что положительные сдвиги есть. Но пока не могу сказать, когда он будет готов на все 100%», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Дивеев получил травму в матче 20‑го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за армейский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Дивеев вспомнил о переходе в ЦСКА из «Уфы».