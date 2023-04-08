Агент Дивеева: не могу сказать, когда он будет готов на все 100%
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«По деталям восстановления нужно разговаривать с медицинским штабом ЦСКА, они больше в курсе. Игорь уже вышел на замену в Кубке, так что положительные сдвиги есть. Но пока не могу сказать, когда он будет готов на все 100%», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».
Дивеев получил травму в матче 20‑го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).
В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за армейский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Дивеев вспомнил о переходе в ЦСКА из «Уфы».