Камоцци: «Торино» придётся выбирать между Миранчуком и Влашичем, обоих не выкупить

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о перспективах Алексея Миранчука в «Торино».

«Миранчук и Влашич — классные футболисты. Но они несколько дублируют функции друг друга на поле. Думаю, «Торино» не сможет выкупить обоих, слишком дорого. Клубу придётся выбирать между Алексеем и Николой», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о положении Миранчука в «Торино».