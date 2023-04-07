В РФС подтвердили, что российских судей хотят пригласить на турнир CAFA

В Российском футбольном союзе отреагировали на новость о том, что российских судей могут пригласить на летний турнир Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

Пресс-служба РФС подтвердила информацию о том, что арбитры получили приглашение, сообщает РИА Новости.

6 апреля стало известно, что в Футбольном союзе Киргизии хотели бы видеть сборную России на турнире CAFA.

В марте 2023 года сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате CAFA.