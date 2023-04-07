В РФС подтвердили, что российских судей хотят пригласить на турнир CAFA
- Gettyimages.ru
Пресс-служба РФС подтвердила информацию о том, что арбитры получили приглашение, сообщает РИА Новости.
6 апреля стало известно, что в Футбольном союзе Киргизии хотели бы видеть сборную России на турнире CAFA.
В марте 2023 года сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Ранее генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате CAFA.