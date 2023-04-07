«Чемпионат»: «Ростов» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Агкацеву

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев может продолжить карьеру в «Ростове».

По информации «Чемпионата», в футболисте заинтересован тренер вратарей ростовской команды Виталий Кафанов.

На счету Агкацева шесть матчей в составе краснодарской команды за три сезона, в которых он пропустил 14 голов. Контракт с «Краснодаром» подписан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €600 тыс.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе краснодарской команды над «Ростовом» в Кубке России.