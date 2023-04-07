Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче команда встретится с «Детройт Ред Уингз» 9 апреля.

Ранее сообщалось, что российские нападающие «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев появились в радужных джерси на предматчевой раскатке регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».