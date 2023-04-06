Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев согласились надеть радужные джерси

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Российские нападающие «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев появились в радужных джерси на предматчевой раскатке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».
Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев согласились надеть радужные джерси
  • Gettyimages.ru

«Все ребята согласились поучаствовать в акции», — цитирует главного тренера «Нэшвилла» Джона Хайнса The Athletic.

Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Предаторз».

В нынешнем сезоне от участия в подобных акциях отказывались россияне Иван Проворов, Илья Любушкин, Андрей Кузьменко и Илья Самсонов.

Ранее сообщалось, что впервые в XXI веке три хоккеиста одной команды НХЛ набрали за сезон 100 и более очков.

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