Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев согласились надеть радужные джерси
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«Все ребята согласились поучаствовать в акции», — цитирует главного тренера «Нэшвилла» Джона Хайнса The Athletic.
Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Предаторз».
В нынешнем сезоне от участия в подобных акциях отказывались россияне Иван Проворов, Илья Любушкин, Андрей Кузьменко и Илья Самсонов.
Ранее сообщалось, что впервые в XXI веке три хоккеиста одной команды НХЛ набрали за сезон 100 и более очков.