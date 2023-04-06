Впервые в XXI веке три хоккеиста одной команды НХЛ набрали за сезон 100 и более очков

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Анахайм Дакс».
Впервые в XXI веке три хоккеиста одной команды НХЛ набрали за сезон 100 и более очков
  • AP

В составе победителей результативной передачей отметился Райан Нюджент-Хопкинс. Теперь на его счету 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

За «Эдмонтон» также выступают Макдэвид и Леон Драйзайтль, у которых 148 и 123 очка соответственно.

Впервые в XXI веке сразу три игрока одной команды набрали за сезон 100 и более очков. В последний раз подобное было в сезоне-1995/96.

Ранее сообщалось, что Клим Костин признан первой звездой матча «Анахайм» — «Эдмонтон».

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