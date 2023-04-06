Мбаппе раскритиковал ПСЖ за промо-ролик на сезон-2023/24

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе раскритиковал промо-ролик клуба, посвящённый продлению абонементов на сезон-2023/24.
Мбаппе раскритиковал ПСЖ за промо-ролик на сезон-2023/24
  • Gettyimages.ru

В этом видео фигурирует только Мбаппе. Остальных футболистов клуба не показали.

«Меня не проинформировали о содержании, это выглядело как обычное маркетинговое интервью. Я не согласен с содержанием опубликованного видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные права на использование образа», — написал Мбаппе в социальных сетях.

Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. В сезоне-2022/23 забил 31 мяч в 34 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить