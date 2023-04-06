Мбаппе раскритиковал ПСЖ за промо-ролик на сезон-2023/24
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В этом видео фигурирует только Мбаппе. Остальных футболистов клуба не показали.
«Меня не проинформировали о содержании, это выглядело как обычное маркетинговое интервью. Я не согласен с содержанием опубликованного видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные права на использование образа», — написал Мбаппе в социальных сетях.
Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. В сезоне-2022/23 забил 31 мяч в 34 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в 2024 году.