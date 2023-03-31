AS: Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в 2024 году

«Реал» планирует бесплатно подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на правах свободного агента летом 2024 года.

По информации AS, игрок уже сообщил о своём желании перейти в мадридский клуб.

Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По информации СМИ, у 24-летнего игрока была устная договорённость с «Реалом», но француз решил принять предложение парижан.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил 26 мячей в 32 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал главную цель сборной Франции.