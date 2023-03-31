AS: Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в 2024 году
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По информации AS, игрок уже сообщил о своём желании перейти в мадридский клуб.
Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По информации СМИ, у 24-летнего игрока была устная договорённость с «Реалом», но француз решил принять предложение парижан.
Нападающий в сезоне-2022/23 забил 26 мячей в 32 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал главную цель сборной Франции.