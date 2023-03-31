AS: Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в 2024 году

Короткая ссылка
«Реал» планирует бесплатно подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на правах свободного агента летом 2024 года.
AS: Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/JB Autissier

По информации AS, игрок уже сообщил о своём желании перейти в мадридский клуб.

Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По информации СМИ, у 24-летнего игрока была устная договорённость с «Реалом», но француз решил принять предложение парижан.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил 26 мячей в 32 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал главную цель сборной Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить