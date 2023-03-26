Мбаппе назвал главную цель сборной Франции
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«Ясно, что если смотреть на бумаге и поставить себя на место тех, кто смотрит футбол по телевизору, то может возникнуть такой вопрос: «Как они смогут не выиграть Евро?»
У нас нет проблем с тем, чтобы сказать, что мы играем в лучших клубах мира. У нас есть игроки, которые, возможно, одни из лучших на своих позициях.
Цель, для начала, — квалифицироваться на Евро, а затем, конечно, мы должны постараться выиграть турнир», — приводит слова Мбаппе GFFN со ссылкой на Téléfoot.
27 марта сборная Франции сыграет с командой Ирландии во втором туре группового этапа квалификационного раунда Евро-2024.
Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу над Нидерландами.