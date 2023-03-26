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Мбаппе назвал главную цель сборной Франции

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал главную цель команды.
Мбаппе назвал главную цель сборной Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Ясно, что если смотреть на бумаге и поставить себя на место тех, кто смотрит футбол по телевизору, то может возникнуть такой вопрос: «Как они смогут не выиграть Евро?»

У нас нет проблем с тем, чтобы сказать, что мы играем в лучших клубах мира. У нас есть игроки, которые, возможно, одни из лучших на своих позициях.

Цель, для начала, — квалифицироваться на Евро, а затем, конечно, мы должны постараться выиграть турнир», — приводит слова Мбаппе GFFN со ссылкой на Téléfoot.

27 марта сборная Франции сыграет с командой Ирландии во втором туре группового этапа квалификационного раунда Евро-2024.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу над Нидерландами.

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